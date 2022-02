JÄRELVAADATAV JA BLOGI ⟩ Sildaru võitis kvalifikatsiooni, valitsev olümpiavõitja edasi ei pääsenud

Samas on konkurents tihe. Kuldmedalile mõtleb kindlasti Big Airis olümpiavõitjaks kroonitud Eileen Gu, kes on ala valitsev maailmameister ning 2021. aasta X-mängude võitja. Viimati olid Sildaru ja Gu pargisõidus vastamisi jaanuaris toimunud Mammoth Mountaini MK-etapil, kus Sildaru teenis napi 2,75-punktilise võidu.

Olümpiaraja esimene hüpe on pooleldi kaardus, teises hüppesektsioonis on võimalik valida kaardus ja traditsioonilise hüppe vahel ning viimane on samuti tuttav Big Airi hüpe. Kõik hüpped on Zhangjiakous piisavalt suured, mis tähendab, et sportlased saavad teha oma maksimaalse soorituse.