JÄRELVAADATAV ⟩ Läti hokikoondis jäi Pekingi olümpial alagrupis võiduta

Kohtumist läks juhtima Slovakkia, kui 12. minutil avas skoori Martin Marincin. Neli minutit hiljem viigistas Ronalds Kenins seisu. Teisel kolmandikul haaras Slovakkia ohjad enda kätte. Kõigepealt viis Peter Cehlarik nad taas juhtima ning siis suurendas tänavu Pekingis säranud 17-aastane talent Juraj Slafkovsky slovakkide edu.

Kumbki koondis pole sel olümpiaturniiril veel võidurõõmu tundnud. Läti kaotas Soomele 1:3 ja Rootsile 2:3, Slovakkia on jäänud 1:4 alla Rootsile ja 2:6 Soomele.

Küll tasub aga märkida, et slovakkide eest on säravas hoos olnud 17-aastane suurtalent Juraj Slafkovsky. Tema arvel on kolm väravat, nagu ka Sakari Manninenil (Soome), Lucas Wallmarkil (Rootsi) ja Sean Farrellil (USA).