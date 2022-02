HOMME OTSEÜLEKANNE ⟩ Läti hokikoondis tahab Pekingi olümpial võiduarve avada

Kumbki koondis pole sel olümpiaturniiril veel võidurõõmu tundnud. Läti kaotas Soomele 1:3 ja Rootsile 2:3, Slovakkia on jäänud 1:4 alla Rootsile ja 2:6 Soomele.

Küll tasub aga märkida, et slovakkide eest on säravas hoos olnud 17-aastane suurtalent Juraj Slafkovsky. Tema arvel on kolm väravat, nagu ka Sakari Manninenil (Soome), Lucas Wallmarkil (Rootsi) ja Sean Farrellil (USA).