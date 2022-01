FOTOD ⟩ Vaata, millisel rajal jagatakse Sildaru trumpalal olümpiamedaleid

Pekingi olümpiamängude pargisõidurada koosneb kuuest sektsioonist, millest kolmel on käsipuudest takistused ja kolmel hüpped.

Pargisõidu kvalifikatsioon peetakse Pekingis 13. veebruaril Eesti aja järgi kell 4. Finaalvõistlus on kavas 14. veebruaril kell 3.30.

Pargisõit on kujunenud Sildaru trumpalaks, kust tal on ette näidata neli Aspeni X-mängude kuldmedalit. Tänavu on ta pargisõidus võitnud kaks MK-etappi.