Koroonaga nakatunud Weng tegi hotellitoast treeningsaali

Norra naistekoondise peatreeneri Ole Morten Iverseni sõnul võib juhtuda, et koroonaviirus sportlaste seisundit nii palju ei mõjutagi ning mõlemad oleksid võimelised Pekingis võistlema. Ent Pekingisse pääseda on neil antud juhul keeruline.

«Arvestades, kuidas omikron inimestele mõjub, võivad nad tõenäoliselt üsna kiiresti suusatada. Seega ei ole haigus see, mis neid takistaks. Probleem on Hiinasse sisenemise karmides reeglites,» lausus ta.

Norralased on leidnud Wengile ja Kalvåle potentsiaalsed asendajad. Pekingisse on valmis lendama nii sprinter Ane Appelkvist Stenseth kui ka distantsisõitja Silje Theodorsen. Meeste poolelt on Norra suusaliit andnud korralduse kiiresti reageerima esialgu olümpianimekirjast välja jäänud Even Northugile, Didrik Tønsethile, Thomas Helland Larsenile ja Martin Løwstrøm Nyengetile.