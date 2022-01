Norra suusakoondis on paanikas: kahekordne olümpiavõitja andis positiivse koroonaproovi

Olukord Norra koondises on pehmelt öeldes ärev. NRK kirjutab, et koondisekaaslased hakkasid Krügeri positiivsest proovist kuuldes nutma. «Sa ei näe just tihti täiskasvanud mehi teiste pärast nutmas. Kuid see näitab, et olukorda võetakse tõsiselt,» lausus koondise treener Eirikr Myhr Nossum.

Mida tähendab Krügeri haigestumine ülejäänud meestele? «Uudis on väga värske. Võin öelda vaid seda, et rõõm on kadunud. Veedame päevas hotellitoas 22 tundi. Ma ei tohi liikuda ega treenida. Lamame lihtsalt voodis ja hoiame näppe ristis, et testid oleksid negatiivsed. See on kohutav,» lausus Nossum.