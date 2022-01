Persona non grata’ks kuulutatud Veerpalu konkurent elab teiselpool maakera rasket elu

Mühlegg võeti Salt Lake’i mängudel vahele darbepoetiiniga, mis on sarnane veredopinguaine EPO-ga, kuid sellest kümme korda tõhusam. Tema vastu läks pärast vahelejäämist lahti tõeline nõiajaht. Tema ema pidi vahetama perekonnanime, Mühlegg ise andis välja raamatu «Üks kõigi vastu», kuid ühel hetkel lihtsalt kadus.

81-aastane ema Magdalena Eiband rääkis nüüd Saksamaa ajalehele Bild, et tema poeg elab juba 17 aastat Brasiilias ning on seal alustanud uut elu. Ta on loonud väikese ehitusfirma, kus töötab 15 meest. «Pooled neist ei oska lugeda, kellelgi pole juhilube. Johann teeb peaaegu kõike üksinda.