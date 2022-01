Pekingisse saabudes tuleb kõigil anda koroonaproov. Just nii sattus karantiinihotelli Riho Roosipõld. FOTO: Stanislav Krasilnikov

Norra suusatajad on esmaspäevast saati palvetanud, et koondises levima hakanud koroonaviirus neid Pekingi olümpialt eemale ei jätaks. Täna tuleb tõdeda, et kirikusse võiksid küünlaid viia ka eestlased.