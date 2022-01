Vigastus murdis teist korda järjest Sildaru konkurendi olümpiaunistuse

Sarnaselt Sildarule osales 23-aastane Tanno eelmisel nädalal USAs X-mängudel, kuid said soojendusel vigastada ning nüüd on selge, et operatsioon on vältimatu. Šveitslanna põhialaks on Big Air, kus ta on tulnud ka MK-sarja üldvõitjaks. Samas on ta medaleid võitnud ka pargisõidus, mis on Sildaru trumpalaks.

«Neid ridu kirjutades tundub see endiselt ebareaalne, nagu õudusunenägu, kuid kahjuks tean väga hästi, et see on minu reaalsus. Jätan vigastuse tõttu vahele oma teise olümpia järjest. Ma ei leia sõnu, et selgitada, kui valus see on. Mõnikord on raske mõista, miks elus mõned asjad juhtuvad. Üks on kindel: ma ei ole allaandja,» kirjutas Tanno oma Instagrami lehel.