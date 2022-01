Kelly Sildaru olümpiadebüüdi eel: otsest halba ärevust pole, olen hästi põnevil

«Ärevust otseselt ei ole, sellist nagu halba ärevust. Pigem on see, et olen praegu hästi põnevil, et ma saan olümpiale minna. Iga päevaga hakkab rohkem kohale jõudma, kui suure võistlusega ikkagi tegu on – kõik tippsportlased üle maailma tulevad sinna kohale. Mul on üleüldse kuidagi nii hea meel või uhke tunne, et saan sinna minna, et ma olen üks nendest sportlastest, kes seal olla saab,» rääkis 19-aastane olümpiadebütant ERRi spordiportaalile.

Kuigi võib arvata, et Sildaru üks peamisi konkurente on hiinlanna Eileen Gu, ei hakanud eestlanna kedagi esile tooma. «Väga raske on niimoodi öelda, kõik tüdrukud on väga tugevad. Ühel võistlusel on üks parem, teisel teine.»

Eelmised talimängud jäid Sildarul 2018. aastal vigastuse tõttu vahele. Korraks oli õhus oht, et sama kordub ka tänavu. Õnneks pääses ta möödunud nädalvahetusel peetud X-mängude pargisõidu kukkumisest ehmatusega.

«Antud trikk sellel reilil tuli mul enne võistlust mitu korda välja ja seetõttu ei osanud kuidagi näha, et midagi võiks valesti minna. Pärast kukkumist ütles kohe mänedžer mulle, et see polnud kaugeltki minu süü ja seda nägime hiljem ka videost. Maandumise ajal jäi suusakant reilile kinni ja sealt tuli ka kukkumine,» rääkis Sildaru pühapäeval Postimehele.

Kuigi esmapilgul paistis, et ta saab tagasilöögist vaatamata võistlemist jätkata, siis peagi selgus valus tõde. Meedikud vaatasid eestlanna üle ning tuvastasid kergema peapõrutuse. Säärane vigastus võinuks jätkamisel muutuda raskeks traumaks.

«Tõesti pean mainima, et esialgu ei tundunud see kukkumine nii hull. Tõusin püsti ja sõitsin alla. Lõin pea tegelikult ära, aga adrenaliin oli nõnda kõrgel, et ei saanudki valust aru. Kui hakkasime aga mäkke tagasi sõitma, siis tekkis peavalu ja olemine läks uimaseks. Sestap otsustasimegi ettevaatusest arste külastada,» lausus eestlanna.

Nüüdseks on selge, et X-mängude kukkumine ei tohiks Sildaru olümpiat kuidagi mõjutada. Debüüdi teeb ta 7. veebruaril Big Air hüpetes. Lisaks on kavas pargi- ja rennisõit.