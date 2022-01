Kuus kulda? Kläbo avaldas oma eesmärgid Pekingi olümpial

Olümpia eel on pikalt oodatud Kläbolt infot, kas ta osaleb kõigil kuuel alal või mitte. Kodumaise väljaande VG-ga rääkides ta seda ei kinnitanud, ehkki arvata on, et kui norralase tervis ja vorm vähegi lubab, üritab ta täisprogrammi kaasa teha.

Norra murdmaasuusatajate ettevalmistuse Pekingiks on sassi löönud koroonaviirus, millesse on nakatunud mitmed sportlased ja taustajõud. Kläbo on seni terveks jäänud, ent ta tunnistas, et oht pole möödas.

Seoses möllava koroonaga on Kläbo esimene eesmärk Pekingis lihtsalt starti pääseda. «Teiseks tahan end näidata võimalikult heas küljest. Mul on positiivne meel, kuigi vaimselt on päris raske istuda ja oodata PCR-testide tulemusi.