Konkurent meenutas legendaarset suusatajat: ta oli võistlusriietes, aga õgis Big Mace ja friikaid

Siis meenus talle, et kasahhi suusataja Smirnov tuli raskelt maratonisõidult, kus pehme lumi oli sõitmise muutnud raskeks, istus McDonaldsisse maha ja tellis kõike, mida oskas. «Tal olid suusariided seljas ja ta ees oli kaks Big Maci ja kandik ujutas üle friikatest. Ta nautis seda toitu ja see oli väga imeline vaatepilt.»

Ta rääkis seda lugu kohapeal päris mitmetele ning sai erinevat vastukaja. «Noh, me kõik ju sööme kiirtoitu, mõned rohkem, mõned vähem. Vahel tuleb lihtsalt oma isud täita. Minu jaoks on see aga selline klassikaline sööklalugu,» meenutas Bauer.