Kõik märgid viitavad, et Pekingi olümpiamängud ja koroonaviirus võivad järgmise paari nädala jooksul omavahel väga korralikult läbi põimuda. Loodetavasti juhtub see siiski ainult uudiste kontekstis, mitte päriselt, kuid märgid on igatahes halvad.