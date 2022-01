Teist korda koroonaga nakatunud Eesti olümpiasportlane: šokk on väga suur, ei suuda seda siiani uskuda

Suures pildis lähikontaktse staatus tema elu ei muutnud, sest koroonareeglid on Pekingis niikuinii ülikarmid. Peamine oli, et trenni võis ta jätkuvalt edasi teha. Seda eeldusel, et mõlemad päeva jooksul antud testid on negatiivsed. «Lisaks tavapärastele reeglitele ei tohtinud ma sõita ühise transpordiga treeningutele, viibida siseruumides sealhulgas suusaboksis ega käia sööklas söömas,» kirjeldas Külm.