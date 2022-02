Laskesuusapealik: Pekingis võib laskesuusatamises oodata täielikku loteriid ning nõrgematel on reaalsed võimalused olemas

Zhangjiakou suusakeskuses valitsevad olud on sportlastele väga suureks väljakutseks ning kindlasti saadab edu neid, kes kohanevad tingimustega kõige kiiremini. Euroopas pole midagi säärast kindlasti kogetud.

Venemaa laskesuusaliidu president Dimitri Vassiljev tunnistas, et hiinlased on teinud suurepärast tööd, ent võistluspaik asub kohas, kus tegelikult talisporti enne ei tehtud. «Siin on ehitatud täiesti uus lasketiir ja rajatud uhked suusarajad. Ma ei tea, kuidas seda lihtsamalt selgitada. Siin on lihtsalt tühjad väljad ning tuultele täiesti avatud staadion. Hetkel pole sugugi kindel, kuidas siinse tuulega lasta on,» lausus Vassiljev.