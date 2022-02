Norralaste õudus jätkub: Pekingisse jõudnud olümpiadelegatsioonist avastati kaks koroonapositiivset

Norra olümpiakoondise spordidirektor Helge Bartnes andis esialgu teada ühest positiivsest koroonaproovist, mille oli andnud nende lennukis olnud abimees. Hiljem teatas Norra olümpiakomitee pressiteates, et nakatunuid oli siiski kaks.

«Olukord on väga keeruline,» sõnas Bartnes Norra rahvusringhäälingule NRK-le.

Vähemalt praegu pole keegi sportlastest lähikontaktseks märgitud ning pressiteates seisis, et ükski sportlane nakatunutega koos ei viibinud. Siiski on kogu Norra koondis nüüd teravama pilgu all.