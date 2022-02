Venemaa sportlane õhkkonnast Pekingis: asi läheb juba paranoiaks kätte

«Pekingi olümpia mägistes võistluspaikades on sportlastega küllalt problemaatiline suhelda. Esiteks on väga külm. Pole mingit tahtmist veeta väljas liigset minutit. Teiseks on covid. Positiivne test ja sportlase olümpia on läbi. Riskid on äärmiselt suured. Seetõttu otsustasime Kristina Reztsovale helistada. Nii on praegu ohutum,» alustas oma lugu ajalehe Sport-Ekspress lehemees Vladimir Ivanov.