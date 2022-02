Koroona tõttu olümpialt kõrvale jääv suusahüppe valitseja: kas maailm on tõesti nii ebaõiglane?

20-aastane Kramer on olnud tänavu MK-sarjas suurepärases hoos. Ta on võitnud kuus osavõistlust ja hoiab üldarvestuses praegu esikohta. Möödunud nädalavahetusel Saksamaal Willingenis peetud MK-etapil andis ta positiivse koroonaproovi ja kinnitas nüüd ühismeedias, et jääb olümpialt kõrvale.

«Nagu enamik teist teab, siis andsin enne Pekingit positiivse PCR-testi. Ma ei suutnud seda alguses uskudagi, sest olen jälginud kõiki meetmeid, et vältida sellise olukorra tekkimist. Kodus testisin koheselt uuesti ja lootsin, et CT (cycle treshold ehk viiruse RNA paljundamistsüklite arv) väärtus on piisavalt kõrge, et saan lennata hiljem, aga jõuda võistluseks. See oli taas positiivne,» kirjutas Kramer ühismeediassse.

«Pole sõnu, pole tundeid, lihtsalt tühjus. Kas maailm on tõesti nii ebaõiglane? Olen viimastel aastatel valmistunud olümpiaks. Olen nii palju energiat ja aega sellesse pannud, et oma unistusi täita. Nüüd on selline tunne, et minu unistused kadusid ühe päevaga,» jätkas austerlanna.