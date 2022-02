Propaganda? Hiina sõnul maksab USA sportlastele, et nad olümpial mässu teeks

Poliitika on mängude eel mänginud suurt rolli ja mitmed riigid on kuulutanud tänavusele olümpiale välja diplomaatilise boikoti ehk poliitikuid ja ametnikke sinna ei saadeta.

Üheks nendest riikidest on USA. Nüüd tulid hiinlased aga välja väitega, mis tundub parajalt uskumatu. Nimelt kirjutab Hiina ajaleht China Daily allikatele tuginedes, et USA maksab oma sportlastele, et nad olümpiamänge saboteeriksid.