PM PEKINGIS ⟩ Kolmas nakatumine Eesti olümpiadelegatsioonis: Kristjan Ilves andis positiivse koroonaproovi

Eesti aja järgi kell 11 pidi leidma Hiinas aset Kristjan Ilvese olümpiaeelne pressikonverents, kuid kahevõistleja asemel tulid sinna hoopis kahevõistluse alajuht Rauno Loit ja spordiarst doktor Mihkel Mardna.

Rauno Loit. FOTO: Tairo Lutter

«Minu asemel peaks siin istuma Kristjan Ilves, aga Ilvese eile õhtul olümpiakülas antud test oli positiivne. Ühtegi sümptoimit tal pole ja hommikul käis suusatrennis. Kõik oli hästi ja pulss madal,» rääkis Loit.

«Eelnev nädal on olnud hea. Kõik testid on olnud negatiivsed ja kõik pidi korras olema, aga nüüd esimene proov oli positiivne ja ootame järgnevaid proove,» jätkas ta.

«See paljuräägitud CT-väärtus, ma seletan lahti, mis asi see on. PCR-testi käigus võetakse laboratoorset materjali ninaneelust ja ühtlasi suulaest. Testivõtmise käigus viiakse laborisse materjali RNA, mis konverteeritakse ümber DNAks ja seda omakorda hakatakse laboris n-ö paljundama. See paljundamine käib läbi mitmete tsüklite, et saavutada selline DNA kogus, kust on võimalik tuvastada koroonaviirus.

See CT-arv näitab konkreetselt, palju on vaja neid vastavaid paljundustsükleid läbi viia, et viirus oleks tuvastatav. Mida väiksem on tsüklite arv ehk CT-väärtus, seda tugevamalt tuleb esile viirus ehk see tähendab: viiruse hulk organismis on seda suurem, mida väiksem on CT-arv,» seletas Mardna.

Doktor Mihkel Mardna. FOTO: Tairo Lutter

«Kristjani antud proovi väärtus on piiripeale, umbes ühe pügala võrra madalam kokkulepitud piirväärtusest, mis on 35. Seda võib piiripealseks väärtuseks lugeda ja see on tõesti, nagu Rauno ütles, esimene proov. Täna õhtul annab [Ilves] järgmise ja homme kolmanda. Nendest oleneb tema edasine saatus: kas jääb karantiini või pääseb 9. veebruaril võistlema,» jätkas Mardna.

Teised juhtumid annavad lootust

Ilves oli koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, kuid otsustas Pekingi olümpiale mõeldes tõhustusdoosi edasi lükata. Mardna sõnul oli see ainuõige otsus. «Teame, et vaktsineerimine aitab nakatumise korral põdeda haigust läbi oluliselt leebemalt. See on tõesatud, selle üle pole mõtet vaielda. Fakt on ka see et vaktsineerimine ise ei aita mingilgi määral kaasa, et üks või teine kodanik ei saaks seda nakkust. Kristjan langetas kolmandat doosi mitte tehes õige otsuse, ma isegi ei diskuteeriks selle üle,» lausus ta.

Praegu viibib Ilves oma hotellitoas isolatsioonis. Kui ka täna õhtul antav test peaks osutuma positiivseks, viiakse ta juba isolatsioonihotelli. Päris lootusetu siiski seis veel ei ole. «On mitmeid juhtumeid, kus olümpiakülas või siis lennujaamas antud proovid on esialgu positiivsed, kuid järgmised on juba negatiivsed. Need on samuti olnud piiripealsed juhtumid nagu Kristjanil. Lootus sureb viimasena,» ütles Mardna.

Kui aga peaks juhtuma nii, et ka täna õhtul antud proov osutub positiivseks, siis on olümpiamängud Ilvesele põhimõtteliselt läbi. «Kui ta olümpiakülast isolatsioonihotelli viiakse, siis see emotsionaalselt ega ka füüsiliselt – ta on harjunud igapäevase rutiini ja trenniga – see midagi head ei tähenda. Mul sellesse usku pole. Kui on halb stsenaarium ja järgmised proovid positiivsed, siis on kahjuks halvasti,» lausus Mardna.

Kahevõistluse esimene võistlus peetakse 9. ja teine 15. veebruaril.