Ilvese positiivne koroonaproov võttis Eesti suusahüppajad esimese hooga tummaks

«Eks see ole kurb uudis meile kõigile. Meil kõigil on käsi pulsi peal, kuid tuleb keskenduda võistlustele. Tulime siia ikkagi võistlema, mitte positiivseid koroonateste andma,» kinnitas mägikotkas, et vastav uudis talt vaipa alt ära ei tõmmanud.

Maltsev avaldas lootust, et Ilvese esimene proov võiks olla valepositiivne, mis võimaldaks kahevõistlejal ikkagi oma kolmandal olümpial startida. «Reaalsus on see, et võime proovida ükskõik kui hästi koroonast hoiduda, kuid see võib ikkagi tulla millal iganes. Loodetavasti on tegemist valepositiivse prooviga ja ta annab uued testis, mis osutuvad negatiivseks,» sõnas ta ning lisas sarnaselt Aigrole, et enda mõtteid ja tegemisi ta sellest häirida ei lase.