Ilves saabus Pekingisse koroonalennul

Esimesed koroonapositiivsed sportlased sellelt lennult avaldati eile, kui Norra olümpiakomitee andis teada, et kaks koondise taustajõudude liiget andsid positiivse proovi. Teisipäeva õhtul sai ilmsiks, et nakatunud on ka kaks Rootsi mäesuusatajat.

Esimesed koroonapositiivsed reisijad avalikustas eile hommikul Norra olümpiakomitee, kelle teatel andsid kaks nende koondise taustajõudude liiget positiivse testi. Teisipäeva õhtul selgus, et positiivse testitulemuse said ka samas lennukis viibinud kaks Rootsi mäesuusatajat.

Kolmapäeva hommikul andis Taani olümpiakoondis teada, et kaks samal lennul viibinud jäähokimeeskonna mängijat on samuti positiivse koroonatesti andnud.

See tähendab, et ühelt lennult on positiivse proovi andnud teadaolevalt juba seitse sportlast. Samas avaldas spordiarst doktor Mihkel Mardna lootust, et äkki oli Ilvese puhul tegu valepositiivse tulemusega.