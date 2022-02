Kuna Ilves reisis ja tegutseb igapäevaselt koos Norra koondisega, siis ühtegi teist eestlast tema tõttu lähikontaktseks tembeldatud pole. Küll jõudis meie esikahevõistlejaga kokku puutuda meie alajuht Rauno Loit, kelle senised proovid on olnud ilusasti negatiivsed.

Samamoodi on siiani negatiivseks osutunud kõik esmaspäeval Pekingisse lennanud eestlaste testid, kuigi sportlased tunnistavad ausalt, et iga kord proovi andma minnes on väike värin ikkagi hinges.