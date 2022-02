PM PEKINGIS ⟩ Koroonahirmus elav Tomingas: olümpia olümpiaks, aga karantiin paneks põntsu ka kodusele MK-etapile

Küsimusele, kuidas koroonateated teda mõjutanud on, vastas Tomingas: «Esimestel päevadel reaalsus ei jõudnud nii kohale, aga pärast Susaniga juhtunut eladki natukene iga päev hirmus. See on tohutult ebameeldiv, kui kukud võõras riigis ja kultuuris üksinda karantiini. Seda enam, et sportlasel mõjutab see väga suurel määral tema saavutusvõimet. Olümpia olümpiaks, aga Eestis on tulemas MK-etapp ja karantiini sattumine paneb sellele üritusele põntsu.»