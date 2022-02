Kui reis kaugele maale sai juba ette võetud, on ka loogiline, et kohapeal saab proovitud ka Hiina toitu. Kolmapäeva lõunal langes meie liisk Zhangjiakou pressikeskuse teisel korrusel asuvale Blue Dragonile.

Inglise keelt seal mõistagi keegi ei rääkinud, kuid sellele probleemile on muu maailmaga võrreldes ülihelikiirusega arenevatel hiinlastel ammu lahendus olemas. Sina ütle oma inglisekeelne lause nutividinasse ja «diktofoni» tõlgib selle jalamaid hiina keelde. Kui täpne see tõlge on, seda on raske hinnata, kuid esimeste kokkupuudete põhjal ütleks, et kaheksal juhul kümnest saadakse meist aru ning täpsustavaid küsimusi ei järgne.