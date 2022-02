Ilvese koroonalend kogub tuure: järgmised lähikontaktsed on Norra laskesuusaässad

Sama lennuga reisis Pekingisse ka Kristjan Ilves, kes suunati eile isolatsioonihotelli, sest andis kolm positiivset koroonaproovi. Koroonalennuks ristitud reisilt on selgunud mitmeid lähikontaktseid, kes on Pekingi olümpial suured medalinõudlejad.

Ilvese haigestumise tõttu on lähikontaktsetena arvel Norra kahevõistlejad Jan Magnus Riiber, Espen Andersen ja Espen Björnstad, neist esimene on MK-sarja suveräänne liider ja kullasoosik ka olümpial.

Neljapäeva hommikul selgusid Pekingis aga järgmised lähikontaktsed, kelleks on Viikingimaa laskesuusatajad Bö ja Tandrevold, teatas Norra olümpiakoondise pressiteenistus. Niisiis ei osale Bö tänasel pressikonverentsil, mis on sarnaselt eilsele Ilvese puudumisele alarmkellaks.

Esimesed koroonapositiivsed sportlased sellelt lennult avaldati esmaspäeval, kui Norra olümpiakomitee andis teada, et kaks koondise taustajõudude liiget andsid positiivse proovi. Teisipäeva õhtul tuli ilmsiks, et nakatunud on ka kaks Rootsi mäesuusatajat.