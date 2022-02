PM PEKINGIS ⟩ Mõrvarlikust takistusest pääsenud Zahkna avaldas konkreetsed eesmärgid ja segateate koosseisu

Juba aasta eest jõudis Zahknani informatsioon, et olümpiatiirus puhub tuul vasakult ning eile sai ta sellele kinnitust. «Tuul on üpriski konstantne, aga vahepeal võib tulla järsk puhang, millega pole variantigi lasta. Loodan, et ei lähe nii, et kindel tase on käes ja satun halva stardinumbri pärast valel ajal tiiru. Tuul mängib väga suurt rolli, ilmselt laskeprotsendid väga head ei tule,» rääkis Zahkna.

Kuigi suuskade libisemine on kuiva ja külma lume tõttu kehv, sobib rajaprofiil Zahknale hästi. «Siin ei ole ühtegi mõrvarlikku tõusu. See on töö tegemise rada. Esimene pool jõnksutab vaikselt üles ja teine pool on raskem,» kirjeldas ta.

Ära ei tohi unustada, et võistlused toimuvad 1700 m kõrgusel merepinnast. «Seda tuleb teadvustada ja end natukene tagasi hoida. Kui siin klassikalise haamri saad, maksad väga tugevalt lõivu. Raja iseloomu tõttu tuleb siin natukene kogu aeg käiku peal hoida,» selgitas ta.

Külma ilma tõttu on paratamatu, et näpud külmuvad lasketiiru jõudes ära. Siinkohal tulevad appi vanad head käteringid, mis vere taas ringlema panevad. «Muidu lähed jäätunud sõrmedega laskma ja päästikutunnetus kaob ära. Pärast siis imestad, et sihtisin ju hästi. Lamades on hästi tähtis päästmise lõpufaas. See peab tulema sujuvalt. Kui sa päästikut ei tunneta, siis see on raske,» rääkis Zahkna.

Olümpiaga võib Zahkna rahule jääda, kui ta saavutab koha neljandas kümnes. «Siis saan öelda, et ei ebaõnnestunud. Individuaalis tunnen küll, et kui tuul on ettearvatav ja puhangut ei tule, siis tuleks lasta kahe, maksimaalselt kolme trahviga. Rohkem on juba ebaõnnestumine. Sprindis on eesmärk saada jälitusse, mis minu puhul eeldab täielikku õnnestumist,» ütles ta.