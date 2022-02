PM PEKINGIS ⟩ Regina Oja tuletas koondisekaaslastele meelde, mis aastaajal nad sporti teevad

«Minul isiklikult on ikkagi hetkes olemine kõige tähtsam. Ma olen täna siin ja minu fookus on samuti siin. Võin plaane ka kümme aastat ette teha, aga tuleb, mis tuleb. Teadmine, et meil on Otepääl MK-etapp tulemas, on mul muidugi olemas. Ent tänasel päeval sellele mõtlemine mulle kasuks ei tuleks ja ma ei näe põhjust, miks peaksin olümpial sellele üldse mõtlema. Tähtis on fookus hoida tänasel, mitte homsel. Tulevik toob, mida see tooma peab,» vastas Oja, kes tunneb end olümpiakülas turvaliselt.