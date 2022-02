Erinevalt suvemängudest on otseülekandeid vähem, kuid näiteks võrdluses Pyeongchangi olümpiaga on ülekannete arv kasvanud.

Duo Media Networksi olümpia projektijuhi Marko Kaljuveeri sõnul ülekannetest puudu ei tule ning kõik mahub kenasti Kanal 2 ja Duo 5 eetrisse. «Keskendume Eesti sportlastele, aga tähelepanu all on veel jäähoki ning iluuisutamises näitame samuti täisprogrammi. Näitame kõiki laske- ja murdmaasuusatamise võistlusi, kahevõistlust, Kelly Sildaru võistlusi, kiiruisutamises on kavas kolm ala. Ka mäesuusatamist näitame võrdlemisi suures mahus, kuigi eestlasi on seal kaks,» ütles ta.