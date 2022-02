PM PEKINGIS ⟩ Sildaru ja Selevko elasid olümpiale tulles üle koroonaehmatuse

Mis mõted tekkisid, kui selline vastus tuli? «Ma ise polnud väga mures, kuna kiiresti tuli info, et teistel (koondistel - toim) on ka olnud probleeme. Siis mõtlesin, et see on pigem testijate enda probleem, mitte minu. Muidugi, ma pesin enne testi andmist ka hambaid, seega jõudsin mõelda, et äkki see oli probleemiks? Korraks ikka mõtlesin asju, aga polnud otseselt mures,» rääkis Sildaru, et ka teiste riikide sportlaste seas on sääraseid probleeme ette tulnud.