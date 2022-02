PM PEKINGIS ⟩ Uudishimulik hiinlane küsis ja küsis, Sildaru ei jäänud vastuseid võlgu

Eesolev on lühikokkuvõte sellest, milliste küsimustega üllatati Pekingi taliolümpial iluuisutajat Aleksandr Selevkot ja freestyle-suusatajat Kelly Sildarut.

Paraku polnud kohalik küsija aga teadlik, et just Selevko ja Sildaru olid need õnnetud, kes teisipäeva hommikul Hiinasse maandudes ebapädeva koroonaproovi andsid, mistõttu pääsesid nad hotellitoast välja alles eile pärastlõunal – pärast kaht negatiivset koroonaproovi – ega ole puht füüsiliselt jõudnud olümpiakülas lihtsalt ringi vaadata.

Ent pole hullu: uudishimulikul kirjatsural oli kohe varrukast võtta järgmine küsimus. «Kas naudid olümpiakülas olevat Hiina kultuuri?» küsis ta Sildarult, justkui taipamata, et eestlanna andis talle just märku, et pole jõudnud sportlaskeskuses veel ringi käia.

Sildaru jäi aga viisakaks ja kostis: «Kultuur mulle meeldib, aga olümpiakülas on seda raske hinnata. Pigem tahaks linnas ringi käia ning niimoodi asju näha ja avastada.»

Vastus käes, vuristati mikrofoni järgmine ülipikk küsimus, mille lühikokkuvõte oleks: kuidas kommenteerid Hiina pingutusi nõnda raskel ajal koroonapandeemia kiuste olümpiat korraldada?

Sildaru viisakas vastus: «See on olnud kõigi jaoks raske, ka minul on mitmeid võistlusi Covidi tõttu ära jäetud ning mul on hea meel, et me saame üldse siin olla ja võistelda.»

Lõpetuseks uuriti Sildarult, mida ta sooviks kuulda homme Hiina presidendilt Xi Jinpingilt, kes peab olümpiamängude avatseremoonial kõne? Enne vastusejärje üleandmist lisati veel, et 2008. aasta Pekingi suveolümpia oli Hiina jaoks ju ülimalt edukas.

Sel hetkel võttis pressikonverentsil vastamisjärje üle Eesti koondise pressiatašee Merili Luuk, kes ütles, et kuna Sildaru on homsel avatseremoonial Eesti lipukandja, siis saab see olema tema tipphetk, mitte riigipea kõne.

Kohalik kirjatsura aga ei jätnud jonni: mida kõnest ikkagi oodata?

Ja viisakas Sildaru vastas: «Kuna kannan lippu, siis olen selle üle rohkem elevil. See on minu homne tipphetk.»