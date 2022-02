Susan Külm pääses isolatsioonist ja on tagasi olümpiakülas

Külm on nüüd taas nö lähikontaktne ehk et päris prii ta veel piirangutest pole, kuid saab treeningutega jätkata. Nüüd tuleb tal järgmise nädala jooksul kaks korda päevas teha koroonatest.

Eesti koondise arst Mihkel Mardna on varasemalt seletanud, et karantiinist pääsemiseks tuleb anda kaks järjestikust negatiivset testi, mille CT väärtus on 40 või suurem.