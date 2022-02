HOMME OTSEÜLEKANNE ⟩ Kiibus teeb olümpiadebüüdi, jääle tuleb ka skandaalne venelanna Valijeva

Eestit esindab 19-aastane Eva-Lotta Kiibus. Praeguseks on ta teinud Pekingis kolm trenni ning kõik on sujunud hästi. «Olen kõigega rahul: asjad, mida olen plaaninud teha, on kõik õnnestunud,» jätkas eestlanna ega osanud nina krimpsutada ka sealsete jääolude üle.

Kuigi treeningmaht pole ka praegu päris selline, mis hooaja alguses paberile pandud, on see Kiibuse sõnul siiski piisav. Vähemalt kui hinnata vormi ja selle põhjal, kuidas asjad treeningul välja tulevad.

«Ebakindlust on praegu kindlasti oluliselt vähem, kuid paraku käib see võistlustega kaasas. Trennis on see pool olnud [kogu aeg] grammi võrra tugevam,» kommenteeris ta n-ö pea seisu.