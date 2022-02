JÄRELVAADATAV ⟩ Rootsi rikkus Kanada 16 aastat kestnud seeria, olümpiamedalite jagamine on Euroopa siseasi

Kohtumises tuli avaväravat oodata pikalt-pikalt, kuid viimase perioodi 10. minutil sai sellega hakkama 26-aastane Moskva CSKA mängija Lucas Wallmark. Viimastel minutitel võttis Kanada väravavahi välja ning Rootsil oli võimalus eduseisu kasvatada, kui 18.10 sai sellega hakkama Šveitsi kõrgliigas mängiv Anton Lander. Viimasel kahel minutil jätkusid Kanada tormilised rünnakud, kuid edu neid ei saatnud.

Kanada jäi olümpiaturniiri poolfinaalist välja esimest korda 16 aasta jooksul ja poolfinaalidesse pääsesid vaid Euroopa meeskonnad. Kui Rootsi kohtub Venemaa olümpiakomitee meeskonnaga, siis teises poolfinaalis on vastamisi Soome ja üllatuslikult USA konkurentsist lülitanud Slovakkia.

Rootsi ja Kanada on viimaselt neljalt olümpialt kahe peale võitnud viis medalit, neist kolm kuldset. Kuigi ajad on teised ja koondistes pole NHLi mängijaid, siis on mõlemal tiimil lootused jõuda medalimängu.