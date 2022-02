Valitseva maailmameistrina läheb starti Mikaela Shiffrin, kelle senine olümpia on olnud kehv. Slaalomis ja suurslaalomis ta katkestas, oli ülisuurslaalomis üheksas ja kiirlaskumises 18.

Ent kuuekordne maailmameister ja kahekordne olümpiavõitja on enne Alpi kahevõistlust näidanud treeningutel väga head minekut. Seega on lootused kõrgel, et tal õnnestub olümpial vähemalt üks medal võtta. Muide, neli aastat tagasi teenis ta Alpi kahevõistlusest hõbeda.