TÄNA OTSEÜLEKANNE ⟩ Laine olümpia lõppes taas katkestamisega, esikolmik avalaskumise järel 0,06 sekundi sees

Stardiprotokolli on kantud 88 meest, neist Tormis Laine täpselt poole peal, 44-ndana. Laine juba startis suurslaalomis, kus ta pidi varakult katkestama. Slaalomis on ta saanud viimasel kahel hooajal võistelda ka MK-sarjas, see on seni olnud tema põhiala.