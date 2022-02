JÄRELVAADATAV JA BLOGI ⟩ Valitsevad maailmameistrid krooniti olümpiavõitjaks, Saksamaa teenis üllatuskulla

Sprinditeates osalevad riikide kaheliikmelised võistkonnad. Alustavad naised, esimeses poolfinaalis on 13 ja teises 14 naiskonda. Eesti võistleb teises sõidus numbri 23 all, protokolli on kantud Mariel Merlii Pulles ja Keidy Kaasiku. Finaali pääseb mõlema sõidu kaks paremat, lisaks kahe sõidu peale kuus võistkonda aegadega.