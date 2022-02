Tõele au andes on medalisoosikud selgemast selgemad: Norra, Saksamaa ja Austria on teistega võrreldes oluliselt parema ja sügavama koosseisuga. Seniseid võistlusi vaadates paistab, et kullasoosik on Norra ning Austria peaks võistkonnana Saksamaast tugevam olema.