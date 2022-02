Enne maratoni sõitis olümpialt koju Pekingist täiskomplekti medaleid võitnud soomlane Iivo Niskanen, kuid tema poleks vabatehnikamaratonis ilmselt medalimängus osalenud. On ju tema trump klassikatehnika.

Kahtlemata on medalisoosikute hulgas venelased Aleksandr Bolšunov ja Deniss Spitsov, kellele peaks suurimat konkurentsi pakkuma norralane Hans Christer Holund. Olgu öeldud, et viimati sõideti MMil vabatehnikamaraton 2019. aastal Seefeldis ning siis tõusis poodiumi kõrgeimale astmele just Holund, edestades kindlalt Bolšunovi ja kaasmaalast Sjur Röthet.