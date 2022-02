Suursoosikuna läheb starti norralanna Marte Olsbu Röiseland, kes on olümpialt võitnud kolm kulda ja ühe pronksi ning oli Norra naiskonnaga teatesõidu neljas.

Valitseva maailmameistrina on stardis austerlanna Lisa Theresa Hauser. Käimasoleval MK-hooajal on sõidetud kaks ühisstarti ning punktiarvestuse liider on itaallanna Dorothea Wierer, kes edestab venelannat Kristina Reztsovat ja prantslannat Julia Simoni.