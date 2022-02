PM PEKINGIS ⟩ Marten Liiv: ideaalne sõit tooks koha esikümnes

Liiv vigastas jaanuari algul rattatreeningul jalga, läbis nädalase antibiootikumikuuri ning jättis EMi vahele. Enam kui nädal enne olümpia avastarti pole jalg veel täielikult paranenud. «Jalg on kuskil 90 protsenti. Kui teen kiiremaid intervalle, siis tõuke lõppfaasis annab natukene tunda. Aga kui starti teha, siis ei tunne valu,» avaldas ta.

«Õnneks aega on piisavalt ja viimaste päevadega on jalg kindlasti paremaks läinud. Paistetus on kõvasti alanenud, jalg on õiges konditsioonis. Kui saaks valust ka lahti, oleks kõik hästi,» lisas ta.

Jalavalu pole õnneks selline, mis oleks seganud treenimist. Enne äralendu Pekingisse sai ta teha ka kolm täiskiirusel treeningut, kuid kohapeal teeb esimese maksimaalse pingutuse alles homme. Laupäeval ootab ees juba testvõistlus.

Seal osaleb ta ilmselt nii 500 kui ja 1000 m distantsil. «Võib-olla sõidan 500 m esimesed 200 m täiega ja viimased 300 m 70-80 protsendiga. 1000 m on plaan sõita sajaprotsendiliselt, aga võib juhtuda, et sõidan täiega ainult esimesed 600 m,» rääkis Liiv.

Testvõistlus on ametlik võistlus, mis annab sportlastele võimaluse ettevalmistuseks ning korraldajatele ajavõtusüsteemide katsetamiseks. Kaks testvõistlust on Pekingis juba peetud, homne on kolmas.

Vahepeal oli võimalus, et Liiv võistleb olümpial ka 1500 m distantsil, kuid sinna ta ikkagi ei kvalifitseerunud.

Esimese stardi teeb Liiv Pekingis 12. veebruaril (500 m) ja teise 18. veebruaril (1000 m). Ootused on sportlasel kõrged ning seda eelkõige 1000 meetris.

Sel hooajal on Liiv teinud oma põhidistantsil kaks suurepärast esitust, saades Salt Lake City MK-etapil kuuenda ja Calgary omal viienda koha. «MK-etapid olid väga head. Loodan ka siin teha hea esituse just tehnilises mõttes. Iga väiksemgi eksimus maksab ajaliselt väga palju. Minu jaoks on kõige tähtsam teha perfektne sõit ilma ühegi veata,» rääkis Liiv.

Ent millise koha selline sõit tuua võiks? «Sellisel juhul võiks see koht kindlasti olla esikümnes. Üritan anda endast parima, aga austan ka konkurente,» vastas Liiv.

Hollandi klubis Team IKO harjutav Liiv lõikab viimastel aastatel loodud tutvustest kasu ka olümpial. Nimelt võistleb Pekingis tema belglasest klubikaaslane Bart Swings, kelle on kaasas füsioterapeut. Et ta on osalt Team IKO füsioterapeut, abistab ta ka Liiva.