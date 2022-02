Mingeid konkreetseid eesmärke 20-aastane iluuisutaja endale Pekingi mängude tarbeks pannud pole ning Tallinna lennujaamas andis tema treener Irina Kononova mõista, et olümpiavõistlusest tähtsam oli ainuüksi juba olümpiale pääsemine.

Selle all pidas juhendaja mõistagi silmas mitte pelgale Hiina lennukile, vaid ikkagi olümpial jääle pääsemist. See sattus teisipäeva hommikul Pekingis maandudes aga kergelt kahtluse alla, kui Selevko oli ühes Kelly Sildaruga see õnnetu, kelle esimene kohapealne koroonaproov – võetud kurgust – osutus ebapädevaks.