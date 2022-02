Meie laskesuusatajatest on kõige kauem Hiinas viibinud Tuuli Tomingas ka Susan Külm, kes maandusid Pekingis eelmisel neljapäeval. Kui Külmal tuli koroonapositiivsena vahepeal neli päeva ka karantiinihotellis veeta, siis Tomingas on saanud juba üle nädala olümpiaradade ja -tiiruga harjuda. Seega, küsigem otse: kuidas tiir tundub?

«Seal on hooti väga tugev tuul, kuid väga märkimisväärseid muutusi siiani päevade lõikes olnud pole ja see on tulnud alati ühelt poolt,» kommenteeris Tomingas.