Read hõrenevad? Sildaru rivaal kuulutati lähikontaktseks

Oslost Pekingisse suundunud lennul lahvatanud koroonakolle on viimastel päevadel enim raputanud Norra olümpiakoondist. Eesti ja Norra kahevõistluse tipud Kristjan Ilvese ja Jarl Magnus Riiber on andnud mitu positiivset koroonaproovi ning on suunatud isolatsioonihotelli, kuid mitmed sportlased on kuulutatud lähikontaktseks. Nende seas on ka üks Kelly Sildaru konkurent, Freestyle-suusataja Johanne Killi.