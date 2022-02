Lisaks 27-aastasele Buckwitzile oli Playboy olümpiale pühendatud numbris fotod Austria skeletoni kelgutajast Janine Flockist. 32-aastane austerlanna osaleb Pekingis oma kolmandal olümpial, seni on parimaks tulemuseks jäänud neljas koht Pyeongchangi mängudelt. Samas on ta kolmekordne Euroopa meister ja kahekordne MK-sarja üldvõitja.

Flock oli esmalt Playboy pakkumisest keeldunud, kuid ajakiri käis peale ja lõpus austerlanna leebus. Otsustavat rolli pakkumise vastuvõtmisel mängis sportlase vanaema. «Ta ütles, et pean kindlasti need pildid tegema. Lõpuks tahtsingi sinna minna, poleks eales arvanud, et midagi sellist teen,» ütles Flock Austria ajalehele Kronen Zeitung.