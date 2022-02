OLÜMPIARAADIO ⟩ Kelly Sildaru: pole vaja avatseremoonia pärast muretseda, see annab mulle hoopis jõudu ja energiat juurde

«Ma ise ei muretse üldse, et peab pikalt ootama, seisma või külmetama. Ma olen ikkagi talisportlane ja harjunud külmades tingimustes treenima. Pikalt püsti seismine on samuti tavapärane. Seega ma ise ei muretse üldse, et avatseremoonia mind kuidagi koormab. Pigem annab lahe ja uus kogemus mulle jõudu ja positiivset energiat,» rääkis Sildaru.

Freestyle-suusataja nõustus, et ümberlülitamine võistluslainelt muule ja vastupidi ei ole tema jaoks kuigi keeruline. Näiteks mõned päevad enne hiljutisi X-mänge sõitis ta sa Santa Monica bulevardil jalgrattaga ja võitis seejärel kuldmedali. «Puhkamine või mõtlemine teistele asjadele kui suusatamine või treenimine, annab juurde hästi palju jõudu ja motivatsiooni. Tunnen, et see ümberlülitumine pole minu jaoks raske ning on rohkem kasuks kui kahjuks,» sõnas Sildaru.