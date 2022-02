Eesti kõigi aegade edukamaid sportlasi tunnistab: «Jah, mul oli trennis vere maitse suus. Jah, ma oksendasin trennis. Juhtus nii, et minestasin ja kukkusin suusaraja äärde maha. Ma paningi niimoodi, ja sellepärast, et tahtsin võita!»

Kahekordne olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi lasi ilmselt oma kuuenda olümpia käest. Pekingisse pääsemiseks poleks palju vaja olnud. Tulnuks võita eelmisel kuul Otepääl Eesti meistrivõistlused, mis polnuks küllap võimatu, arvestades, et võitjaks tuli seal kahe lapse ema (nagu Šmigun-Vähigi) Tatjana Mannima, kes samuti juba aastaid tagasi suurest spordist loobunud. Kuigi Šmigun-Vähi on Mannimast kolm aastat vanem – saab pärast Pekingi olümpia lõppu 45 –, on ta olnud Mannimast alati mäekõrguselt üle.