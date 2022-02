Lahtiütleja: kui varasematel olümpiatel on olnud võimalik ka jalgsi võistluspaikade vahet liigelda, siis Pekingi mängudel on see keelatud. Kui tahad kuhugi minna, siis, ole hea, istu bussi.

Kuna tegemist on minu esimese spordipeoga, siis oli juba Tallinnas raudlinnu peale astudes selge, et olümpiamängude avatseremooniale mul lihtsalt tuleb minna. See on justkui omamoodi traditsioon, mis – kui uskuda kõikide kamraadide juttu – pole absoluutselt seda väärt, ent siiski omaette kogemus.