PM PEKINGIS ⟩ Pika võistluspausi lõpetanud Liiv: jalg annab veel tunda, aga muretsemiseks pole põhjust

Ametlikke võistluste aegu pole küll veel saada, ent tema treener sai 1000 m distantsil stopperiga ajaks 1.08,8. «Üldplaanis on see väga hästi, sest hüppeliiges teeb veel kergelt valu. Ise jäin sõiduga väga rahule. Pisikesi detaile veel on, mida saab paremaks teha » kommenteeris Liiv.

Liiv plaanis osaleda ka 500 meetri testvõistlusel, kuid otsustas siiski keskenduda oma põhidistantsile, kus tegi sajaprotsendilise pingutuse. «Võtsime selle otsuse vastu eile. Kuna jalg andis trennis tunda, siis parem oli teha maksimaalselt üks distants,» lausus Liiv, kes võistles enne tänast viimati detsembris Calgarys MK-etapil.

Liiv vigastas jalga jaanuari algul rattatreeningul, läbis nädalase antibiootikumikuuri ning pidi vahele jätma EMi. Kuigi jalg annab veel tunda, on sportlane veendunud, et medalivõistlusteks on kõik juba hästi.

«Põhjust muretsemiseks ei ole, olen pidevas kontaktis doktor Mardna ning nii Eesti kui ka Belgia füsioterapeutidega. Nemad hoiavad mu hüppeliigesel silma peal. Lisaks mängib minu kasuks see, et 1000 meetrit on kahe nädala pärast,» ütles Liiv.

Esimese olümpiastardi teeb Liiv 12. veebruaril 500 meetris ning teise 18. veebruaril 1000 meetris. Neljapäeval toimunud pressikonverentsil andis sportlane mõista, et kui tal õnnestub teha ideaalne sõit, ootab ta põhidistantsil kohta esikümnes.