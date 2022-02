PM PEKINGIS ⟩ Ilvesel tekkisid esimesed haigusnähud, Roosipõldu veel välja ei lastud

«See on kergem haigusnäht, mingit palavikku tal pole,» sõnas ta. «Me oleme talle kaasa andnud ka väikese ravimipaketi, kui peaks vaja olema, sest isolatsioonihotellis mingit ravi ei pakuta, ka ravimeid mitte. Nende poolt on ainult toitlustus ja majutus.»

Küll tõdes doktor, et enne nädala möödumist Ilves ilmselt karantiinist ei pääse. «Olen kontakteerunud meie laboriarstidega, et palju kõik aega võiks võtta, ning üldine seisukoht on et enne seitset-kaheksat päeva pole väga lootust, et näidud võiks vastavasse numbrilisse väärtusesse (CT väärtus üle 40 – K.J.) jõuda.»